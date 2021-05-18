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Звезда MMA снялась в откровенной фотосессии: глаз не отвести

18 мая, 20:23

Александр Трикиша

Очаровательная Пейдж Ванзант показала серию фото в откровенном купальнике. Девушка выкладывает в Сеть по одной фотографии в день, чтобы еще больше разыграть аппетит у фанатов

Пейдж Ванзант - одна из самых красивых девушек в MMA / Фото: Instagram

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант продолжает радовать своих фанатов откровенными снимками. Девушка провела очередную интимную фотосессию и ежедневно делится с подписчиками фото.

Страницу в Instagram красавица использует еще и в качестве рекламы своего собственного сайта, где девушка продает самые горячие снимки.

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MMA WAGs Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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