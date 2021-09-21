22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Зря он послал Ломаченко: бой Лопеса снова переносят

Олег Люлька
21 сентября, 09:34
Простой американского обидчика Василия Ломаченко Теофимо Лопеса затягивается – его поединок против австралийца Джорджа Камбососа опять сдвинули во времени

После боя с Ломаченко Лопес продолжает оставаться без дела / Фото: Top Rank Instagram

Это уже не смешно. Бой Лопес – Камбосос сдвинули в пятый раз.

Ранее поединок назначали на 5 июня, 19 июня, 14 августа, 11 сентября и 4 октября.

Теперь же его хотят перенести уже на 16 октября. Местом проведения называется арена Barclays Сenter в Нью-Йорке.

Новое решение о переносе, которое пока еще не утверждено, вызвано нежеланием конкурировать за зрительскую аудиторию с матчем по американскому футболу между Oakland Raiders и San Diego Chargers. Почему организаторы не подумали об этом ранее – загадка.

"Мы пытаемся устроить бой 16 октября вместо 4-го. Мы поняли, что в понедельник вечером состоится игра Лас-Вегас Рэйдерс против Лос-Анджелес Чарджерс. Затем начали смотреть на другие события на этой неделе. В тот же вечер состоится плей-офф Главной лиги бейсбола, затем – большой боксерский поединок (Фьюри – Уайлдер 9 октября)"

"Между менеджерами идет активное обсуждение по поводу переноса на 16 октября. Международная боксерская федерация (IBF) уже дала свое согласие, если бойцы будут не против", – заявил босс стриминговой компании Triller Райан Кавана.

Только вот, по данным инсайдеров, Лопес категорически против очередного смещения поединка с Камбососом – его это переносы достали.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Хотя все могло быть куда более определенно для Лопеса, согласись он на реванш с Ломаченко.

Напомним, изначально в лагере американца заявляли о согласии провести повторную драку с украинцем в декабре.

Однако позже отец Лопеса послал Ломаченко.

Читайте также: Ломаченко против Терминатора: таких соперников у Васи еще не было

Реклама