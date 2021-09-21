Даремно він послав Ломаченка: бій Лопеса знову переносять

Після бою з Ломаченком Лопес і досі без діла / Фото: Top Rank Instagram

Це вже не смішно. Бій Лопес – Камбосос змістили вп'яте.

Раніше поєдинок призначали на 5 червня, 19 червня, 14 серпня, 11 вересня і 4 жовтня.

Тепер же його хочуть перенести вже на 16 жовтня. Місцем проведення називається арена Barclays Сenter в Нью-Йорку.

Нове рішення про перенесення, яке поки що не затверджено, викликане небажанням конкурувати за глядацьку аудиторію з матчем з американського футболу між Oakland Raiders і San Diego Chargers. Чому організатори не подумали про це раніше – загадка.

"Ми намагаємося влаштувати бій 16 жовтня замість 4-го. Ми зрозуміли, що в понеділок ввечері відбудеться гра Лас-Вегас Рейдерс проти Лос-Анджелес Чарджерс. Потім почали дивитися на інші події цього тижня. Того ж вечора відбудеться плей-оф Головної ліги бейсболу, потім – великий боксерський поєдинок (Ф'юрі – Вайлдер 9 жовтня)"

"Між менеджерами триває активне обговорення стосовно перенесення на 16 жовтня. Міжнародна боксерська федерація (IBF) вже дала свою згоду, якщо бійці не проти", – заявив бос стрімінгової компанії Triller Раян Кавана.

Тільки ось, за даними інсайдерів, Лопес категорично проти чергового зсуву поєдинку з Камбососом – його ці перенесення дістали.

Теофімо Лопес – Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Хоча все могло бути визначеніше для Лопеса, погодься він на реванш з Ломаченком.

Нагадаємо, спочатку в таборі американця заявляли про згоду провести повторну бійку з українцем у грудні.

Однак пізніше батько Лопеса послав Ломаченка.

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