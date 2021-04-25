Жуть дня: боец UFC сломал ногу об соперника

Американский боец смешанных единоборств Крис Уайдман одержал жуткую травму в поединке против Юрайя Холла на турнире UFC 261. Боец покинул октагон на носилках

Жуткой травмой завершился поединок между Крисом Уайдманом и Юрайей Холлом на турнире UFC 261. Онлайн UFC 261 есть на нашем сайте. На первых секундах первого раунда Уайдман пытался свалить соперника лоукиком, но его собственная нога не выдержала удара и сломалась.

Уайдман не сразу отреагировал на травму. После удара он еще стал на сломанную ногу, после чего она согнулась под неестественным углом. Холл даже не пытался атаковать соперника, одержав победу без единого удара.

Уайдаману сразу же в октагоне предоставили медицинскую помощь и увезли в клинику на носилках под овации болельщиков.

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