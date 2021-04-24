Из украинского бойца сделали кровавое месиво в Минске

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Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Побережец проиграл американцу Тони Джонсону бой на турнире ACA 122 за звание чемпиона организации в тяжелом весе.
Во втором раунде Джонсон разбил Побережцу лицо, превратив его в кровавое месиво, а в третьем раунде добил соперника, который уже не мог сопротивляться.
35-летний Побережец потерпел шестое поражение в карьере, впрочем, предыдущее было еще в 2012 году. Также на счету украинца 26 побед. Это был лишь третий бой Побережца после четырехлетней паузы из-за серьезной травмы.
Ранее мы писали, что украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA, к которому готовилась всего неделю. Украинка Светлана Гоцык не смогла завоевать титул чемпионки Legacy Fighting Alliance. Семи дней не хватило для полноценной подготовки к поединку против непобедимой венесуэлки.
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