Из украинского бойца сделали кровавое месиво в Минске

Боец из Украины Дмитрий Побережец после длительной паузы вернулся в элиту смешанных единоборств, но завоевать чемпионский пояс не сумел, потерпев первое поражение за девять лет

/ Фото: Instagram

Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Побережец проиграл американцу Тони Джонсону бой на турнире ACA 122 за звание чемпиона организации в тяжелом весе.

Реклама

Во втором раунде Джонсон разбил Побережцу лицо, превратив его в кровавое месиво, а в третьем раунде добил соперника, который уже не мог сопротивляться.

35-летний Побережец потерпел шестое поражение в карьере, впрочем, предыдущее было еще в 2012 году. Также на счету украинца 26 побед. Это был лишь третий бой Побережца после четырехлетней паузы из-за серьезной травмы.

Ранее мы писали, что украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA, к которому готовилась всего неделю. Украинка Светлана Гоцык не смогла завоевать титул чемпионки Legacy Fighting Alliance. Семи дней не хватило для полноценной подготовки к поединку против непобедимой венесуэлки.

Реклама

Смотрите другие нокауты:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама