Жестокая рубка в женском MMA и нокаут в первом раунде: смотрите видео

Люсера Акоста нокаутировала Аллисен Бриден в первом раунде поединка на турнире Combate Global. Победительница даже не остановилась, когда ее соперница оказалась на канвасе

Женский бой на турнире Combate Global между американками Люсерой Акоста и Аллисен Бриден ознаменовался жесткой рубкой и нокаутом уже в первом раунде. Бриден начала бой из атак, но Акоста легко отбила атаку и сама пошла в наступление.

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Люсера настолько забила свою соперницу, что та обессиленная упала на настил ринга. Но Акосту это не остановило – она набросилась на лежащую Бриден и стала добивать, пока бой не остановил рефери.

Смотрите яркие нокауты: