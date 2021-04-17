Как он выжил? Убийственный нокаут из ММА

Американский боец смешанных единоборств Роланд Данлэп эффектно нокаутировал Обину Икебунну в поединке на турнире LFA 104.
В первом раунде встречи Данлэп произвел захват, а затем бросил соперника головой в настил октагона. Икебунна оказался в нокауте, оппонент пытался его добить, но судья остановил поединок.
Для Данлэпа победа стала второй в двух боях на профессиональном уровне. На счету Икебунна две победы и два поражения.
THIS SLAM KO— ESPN MMA (@espnmma) April 17, 2021
(via @UFCFightPass, @LFAfighting) pic.twitter.com/VYOxOhUV6k
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