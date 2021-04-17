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Как он выжил? Убийственный нокаут из ММА

17 апреля, 14:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На турнире по смешанным единоборствам LFA 104 Роланд Данлэп эффектным броском нокаутировал Обину Икебунну и добыл свою вторую победу в ММА

Американский боец смешанных единоборств Роланд Данлэп эффектно нокаутировал Обину Икебунну в поединке на турнире LFA 104.

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В первом раунде встречи Данлэп произвел захват, а затем бросил соперника головой в настил октагона. Икебунна оказался в нокауте, оппонент пытался его добить, но судья остановил поединок.

Для Данлэпа победа стала второй в двух боях на профессиональном уровне. На счету Икебунна две победы и два поражения.

Смотрите яркие нокауты:

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нокаут MMA смешанные единоборства

Источник: lenta.ru

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