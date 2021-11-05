Жертва Усика рассчитывает, что Джошуа не повторит его судьбу

Александр Усик, Тони Беллью, Энтони Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Британский боксер Тони Беллью в свое время сам пострадал от украинца, когда проиграл ему все титулы в первом тяжелом весе. После такого унижения британец в 2018 году сразу покинул профессиональный бокс.

Читайте также: Сенсация на чемпионате мира по боксу: 19-летний украинец пробился в финал первенства

Реклама

Теперь уже эксперт бокса Тони Беллью поделился своими соображениями о мотивации Эй-Джея на будущий поединок. А также о будущем тренере Джошуа.

"Джошуа будет чувствовать себя так, словно весь мир ополчился против него. Знаете, что будет его раздражать пуще всего? То, что его списали со счетов. То, что ему не дают ни единого шанса в реванше. Так что, понятное дело, Энтони кровь из носу захочет доказать всему миру, что они неправы. Тренеры со всего мира делятся в соцсетях фотками с Джошуа. Отстаньте от чувака. Пускай делает то, что считает нужным. Он взрослый мужик. Сам разберётся. В конце концов, это ведь его жизнь и его карьера", – цитирует Беллью vringe.com.

Усик vs Беллью. Победа нокаутом / Фото: Getty Images

Отметим, что Александр Усик побил уже множество британцев. В 2013-м украинец одолел Джо Джойса в серии WSB, в 2018-м нокаутировал Тони Беллью в бою за корону крузервейта. А 25 сентября этого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Реклама

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Отметим, в марте-апреле Усик проведет бой-реванш с Джошуа.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон. Усик ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский".

Реклама

Читайте также: