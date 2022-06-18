Жена Усика подсказала, как измерить свою русофобию

Екатерина Усик предсказала будущее России / Фото: Коллаж: Сегодня
Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика продолжает информационную войну против России. Недавно Екатерина пообещала россиянам вечную месть за Мариуполь. А сейчас немного пошутила.
Instagram уже не раз банил страницу супруги Усика за ее высказывания в адрес агрессора. По этому поводу девушка даже придумала своеобразный тест.
"Если вас ни разу не блокировал Инстаграм – задумайтесь, возможно, ваша русофобия недостаточна?", – написала Екатерина в соцсетях.
Что еще постит в соцсетях Екатерина Усик
- Девушка показала в Instagram фотографию Путина с пробитой головой.
- Екатерина объяснила, почему Александр не мог назвать, "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.
- А еще Екатерина Усик гневно высказалась об украинских беженках, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.
Ранее Екатерина Усик напомнила крымчанам, что они так же ответственны за войну в Украине. Супруга украинского боксера обратилась к жителям полуострова, которые радуются оккупации со стороны России.