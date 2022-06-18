Дружина Усика підказала, як виміряти свою русофобію

Катерина Усик передбачила майбутнє Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика продовжує інформаційну війну проти Росії. Нещодавно Катерина пообіцяла росіянам вічну помсту за Маріуполь. А зараз трохи пожартувала.

Instagram вже не раз банив сторінку дружини Усика за її висловлювання на адресу агресора. Тому з цього приводу дівчина навіть вигадала своєрідний тест.

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"Якщо вас жодного разу не блокував Інстаграм – задумайтеся, можливо, ваша русофобія недостатня?", – написала Катерина у соцмережах.

Що ще постить у соцмережах Катерина Усик

Раніше Катерина Усик нагадала кримчанам, що вони також відповідальні за війну в Україні. Дружина українського боксера звернулася до мешканців півострова, які радіють окупації з боку Росії.