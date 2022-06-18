Дружина Усика підказала, як виміряти свою русофобію

Катерина Усик передбачила майбутнє Росії / Фото: Колаж: Сьогодні
Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика продовжує інформаційну війну проти Росії. Нещодавно Катерина пообіцяла росіянам вічну помсту за Маріуполь. А зараз трохи пожартувала.
Instagram вже не раз банив сторінку дружини Усика за її висловлювання на адресу агресора. Тому з цього приводу дівчина навіть вигадала своєрідний тест.
"Якщо вас жодного разу не блокував Інстаграм – задумайтеся, можливо, ваша русофобія недостатня?", – написала Катерина у соцмережах.
Що ще постить у соцмережах Катерина Усик
- Дівчина показала у Instagram фотографію Путіна з пробитою головою.
- Катерина пояснила, чому Олександр не міг назвати, "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозиція Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.
- А ще Катерина Усик гнівно висловилася про українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.
Раніше Катерина Усик нагадала кримчанам, що вони також відповідальні за війну в Україні. Дружина українського боксера звернулася до мешканців півострова, які радіють окупації з боку Росії.