Жена тренера Динамо сделала селфи в откровенном бикини

Супруга Олега Гусева даже на отдыхе в теплых краях старается не наедаться, чтобы баловать поклонников фотографиями своей идеальной фигуры

Жена Олега Гусева Мария / Фото: Instagram

Жена любимца динамовских болельщиков Олега Гусева, который сейчас является ассистентом Мирчи Луческу, похвасталась стройными ножками в заграничном отпуске, который проводит со своим мужем.

Мария Гусева выложила в Instagram фото, как они с Олегом направляются на ужин. При этом сделала загадочную надпись: "Ноги блестят по моей "схеме".

Как рассказала Мария Гусева, у мужа на ужин был стейк, а у нее – гречка. Девушка старается держать себя в форме, чтобы баловать фолловеров такими селфи, как сегодня:

Кстати, на днях Олег и Мария Гусева отметили восьмую годовщину свадьбы. Одна из подписчиц пожелала им еще "минимум 88 отметить", на что Мария ответила: "Спасибо, постараюсь прожить еще 88".

Напомним, Мария Гусева владеет клиникой эстетической медицины и косметологии в Киеве, куда захаживает и ее муж. "Делает ли он тут какие-то процедуры? Да. Но он меня прибьет, если я скажу, что именно. Могу назвать лишь одно – чистка лица. Все остальное – тайна", – рассказывала ранее Мария.

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