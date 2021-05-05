"Он меня прибьет!" Жена динамовца Гусева поведала, куда колют ботокс футболистам в ее клинике

Львиную часть клиентов Марии Гусевой, которая держит клинику эстетической медицины и косметологии, составляют мужчины. Приходит на процедуры и ее супруг

Олег Гусев и его жена Мария / Фото: Instagram

Жена бывшего полузащитника, а ныне одного из тренеров киевского Динамо Олега Гусева Мария, которая держит клинику эстетической медицины и косметологии в столице, рассказала, что к ней часто захаживают не только девушки и супруги футболистов, но и сами игроки.

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"Сейчас 45 процентов клиентов – мужчины, они делают все бьюти-процедуры. Бывают и футболисты, не буду разглашать их имена. Делают лазерную эпиляцию – обычно это спина и грудь. Делают инъекции ботокса – в частности, под мышками, чтобы не потеть. Делают чистку лица, приходят на массажи", – рассказала Мария Гусева каналу SportArena

Мария Гусева / Фото: Instagram

"Делает ли тут какие-то процедуры мой муж? Да. Но он меня прибьет, если я скажу, что именно. Могу назвать лишь одно – чистка лица. Все остальное – тайна"

Реклама Олег Гусев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тем не менее одну подробность, связанную с ее мужем, Мария Гусева раскрыла: "Косметические патчи я ему покупаю, или он порой притыривает у меня. Открываю порой баночку и вижу, что кто-то пользовался".

Мария Гусева / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что бывшей жене экс-капитана Динамо Ирине Морозюк в прямом эфире сделали пластику лица. "Ох, как оно хрустит!" – пожаловалась девушка.

Ирина Морозюк Видео: Instagram

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