Застраховать пятую точку от укуса мошек: олимпийская чемпионка просит помощи

Олимпийская чемпионка по гимнастке Вера Бирюкова поделилась в соцсетях снимками с отдыха на Кубе. Спортсменка выложила фото в красивом купальнике и необычной шляпке. И спросила своих фанатов о пикантной страховке.
"Удивительные солнечные тени, отражение воды и неудачный ракурс делают меня поразительно похожей на Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес. Это уже решать экспертам. Вот думаю, а в России страхуют пятые точки или это чисто американские привилегии? Есть среди моих подписчиков страховые агенты? От укусов мошек есть страховка?" – подписала публикацию гимнастка.
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