Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Секс-бомба ММА дарит бикини своим фанатам

24 апреля, 22:32

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Одна из самых популярных девушек в смешанных единоборствах Пейдж Ванзант устроила конкурс для своих подписчиков в соцсетях, на кону купальник

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант устроила конкурс в соцсетях. Девушка запостила снимок в ну очень откровенном купальнике.

Реклама

"Следующие 100 подписчиков плюс все текущие подписчики участвуют в розыгрыше этого бикини", – мотивировала своих фанатов девушка.

В тренде
Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие

Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт.

Читайте также:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смешанные единоборства Пейдж Ванзант
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Из украинского бойца сделали кровавое месиво в Минске
Из украинского бойца сделали кровавое месиво в МинскеMMA
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не видели
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не виделиMMA
Три секунды! Вау! Подвальный нокаут Макгрегора с женскими визгами (видео)
Три секунды! Вау! Подвальный нокаут Макгрегора с женскими визгами (видео)MMA
Чумовой нокаут от россиянина: вырубил соперника ударом колена
Чумовой нокаут от россиянина: вырубил соперника ударом коленаMMA
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA, к которому готовилась всего неделю
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA, к которому готовилась всего неделюMMA
Ребенку с ютуба грозят убийством. Лучший боец в истории ответил на вызов блогера
Ребенку с ютуба грозят убийством. Лучший боец в истории ответил на вызов блогераMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять