Секс-бомба ММА дарит бикини своим фанатам

Одна из самых популярных девушек в смешанных единоборствах Пейдж Ванзант устроила конкурс для своих подписчиков в соцсетях, на кону купальник

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант устроила конкурс в соцсетях. Девушка запостила снимок в ну очень откровенном купальнике.

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"Следующие 100 подписчиков плюс все текущие подписчики участвуют в розыгрыше этого бикини", – мотивировала своих фанатов девушка.

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Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт.

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