Секс-бомба ММА дарит бикини своим фанатам

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант устроила конкурс в соцсетях. Девушка запостила снимок в ну очень откровенном купальнике.
"Следующие 100 подписчиков плюс все текущие подписчики участвуют в розыгрыше этого бикини", – мотивировала своих фанатов девушка.
Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт.
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