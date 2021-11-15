16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
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Задача – сдать последний экзамен. Малиновский рассчитывает попасть в плей-офф

Сергей Шаховец
15 ноября, 19:54
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметил важность матча против Боснии и Герцеговины

Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Вместе с Александром Петраковым на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу отбора ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины, принял участие хавбек Аталаны Руслан Малиновский.

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- Какое сейчас настроение, атмосфера в команде после ничьей в контрольном матче с Болгарией?

- Атмосфера, как всегда, отличная, потому что мы провели неплохой поединок с Болгарией. Была более важная общая картина игры, но мы хорошо прессинговали соперников, контролировали мяч, атаковали через фланги.

Да, в той встрече мы не реализовали много моментов, но проигрывая, мы постоянно атаковали. Это был товарищеский поединок, все понимают, что завтра будет официальный матч.

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- Что случилось с командой после успешной квалификации на Евро и хорошего результата на самом чемпионате Европы?

- На самом деле, ситуация неплохая, перед нами стоит задача получить нужный результат – победу. У нас были неплохие матчи, но мы нередко пропускали на последних минутах, где-то чуть-чуть не везло.

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Завтра мы будем играть за выход в плей-офф. Нельзя говорить, что мы плохо играли в этой квалификации, у нас есть задача, можно сказать, нас ждет последний экзамен.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022, нам нужно самим обыграть Боснию, уже потерявшую шансы на плей-офф, и надеяться, что в параллельном матче Франция, уже обеспечившая себе путевку на ЧМ-2022, в гостях без турнирной мотивации не проиграет Финляндии.

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