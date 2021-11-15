16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Завдання – скласти останній іспит. Маліновський розраховує потрапити до плей-оф

Сергій Шаховець
15 листопада, 19:54
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський наголосив на важливості матчу проти Боснії і Герцеговини

Руслан Маліновський / Фото: УАФ

Разом із Олександром Петраковим на прес-конференції, присвяченій завтрашньому матчу відбору ЧС-2022 зі збірною Боснії та Герцеговини, взяв участь хавбек Аталани Руслан Маліновський.

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- Який зараз настрій, атмосфера у команді після нічиєї у контрольному матчі з Болгарією?

- Атмосфера, як завжди, чудова, тому що ми провели непоганий поєдинок із Болгарією. Була більш важлива загальна картина гри, але ми добре пресингували суперників, контролювали м’яч, атакували через фланги.

Так, у тій зустрічі ми не реалізували багато моментів, але програючи, ми постійно атакували. Це був товариський поєдинок, усі розуміють, що завтра буде вже офіційний матч.

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- Що сталося з командою після успішної кваліфікації на Євро й хорошого результату на самому чемпіонаті Європи?

- Насправді ситуація непогана, перед нами стоїть завдання здобути потрібний результат — перемогу. У нас були непогані матчі, але ми нерідко пропускали на останніх хвилинах, десь трохи не щастило.

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Завтра ми будемо грати за вихід до плей-офф. Не можна говорити, що ми погано грали в цій кваліфікації, у нас є завдання, можна сказати, на нас чекає останній екзамен.

Нагадаємо, що матч Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом.

Щоб зайняти друге місце у групі та потрапити до плей-офф за вихід на ЧС-2022, нам потрібно самим обіграти Боснію, яка вже втратила шанси на плей-офф, і сподіватися, що у паралельному матчі Франція, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС-2022, у гостях без турнірної мотивації не програє Фінляндії

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