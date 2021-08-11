"Забрали флаг, отбирают победы": в России опасаются судейского заговора в Пекине-2022

В России уверены, что Аверину засудили / Фото: REUTERS

Дина Аверина стала второй в индивидуальных соревнованиях, проиграв золотую медаль израильтянке Линой Ашрам. А в командных соревнованиях россиянки уступили болгаркам.

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Результаты вызвали скандал в России, который комментировал даже "главный эксперт по художественной гимнастике" Филипп Киркоров.

А еще в РФ опасаются, что этот прецедент может угрожать российским фигуристкам на Играх в Пекине, которые стартуют уже через полгода.

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина намекнула, что сестер Авериных оставили без медалей только потому что они россиянки.

"Жаль, что Олимпиада превращается в политическое шоу, где на первое место выходят далеко не спортивные показатели. Хочется верить, что это изменится. И гражданство спортсмена перестанет быть причиной, по которой ему не достается заслуженная награда", – написала Тотьмянина в Instagram.

Еще дальше пошел ее супруг олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

"Теперь на Олимпийских играх, помимо оценок за технику, сложность, появилась еще одна оценка, которая важнее всех остальных – "оценка за гражданство". У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому, что ты русский!", – выпалил фигурист в соцсетях.

Вот только Ягудин "забыл" добавить, что Россию лишили флага и гимна за постоянные махинации с допингом. Пусть благодарят, что их вообще допустили к участию.

Не зря же сейчас к результатам россиян в Токио ставятся с подозрением в других странах, а норвежский журналист и вовсе предложил подождать результатов допинг-тестов.