"Забрали прапор, відбирають перемоги": в Росії побоюються суддівської змови в Пекіні-2022

В Росії впевнені, що Аверіну засудили / Фото: REUTERS

Діна Аверіна стала другою в індивідуальних змаганнях, програвши золоту медаль ізраїльтянці Ліной Ашрам. А в командних змаганнях росіянки поступилися болгаркам.

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Результати викликали скандал в Росії, який коментував навіть "головний експерт з художньої гімнастики" Філіп Кіркоров.

А ще в РФ побоюються, що цей прецедент може загрожувати російським фігуристкам на Іграх в Пекіні, які стартують вже через півроку.

Олімпійська чемпіонка Тетяна Тотьмяніна натякнула, що сестер Аверіних залишили без медалей тільки тому, що вони росіянки.

"Шкода, що Олімпіада перетворюється на політичне шоу, де на перше місце виходять далеко не спортивні показники. Хочеться вірити, що це зміниться. І громадянство спортсмена перестане бути причиною, з якої йому не дістається заслужена нагорода", – написала Тотьмяніна в Instagram.

Ще далі пішов її чоловік олімпійський чемпіон 2002 року Олексій Ягудін.

"Тепер на Олімпійських іграх, крім оцінок за техніку, складність, з'явилася ще одна оцінка, яка важливіша за всі інші – "оцінка за громадянство". У нас забрали прапор і відбирають перемоги. Просто тому, що ти росіянин!" – випалив фігурист в соцмережах.

Ось тільки Ягудін "забув" додати, що Росію позбавили прапора і гімну за постійні махінації з допінгом. Нехай дякують, що їх взагалі допустили до участі.

Недарма ж зараз до результатів росіян у Токіо ставляться з підозрою в інших країнах, а норвезький журналіст і зовсім запропонував почекати результатів допінг-тестів.