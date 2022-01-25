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Я готов драться в эти выходные: Фьюри кроет матом Усика

Александр Трикиша
25 января, 21:56
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри снова напомнил о своем желании драться. Боксер обратился к потенциальным соперникам и традиционно не подбирал слова

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Сам Фьюри должен драться с обязательным претендентом Диллианом Уайтом. Но британец никак не соглашается на предложенный гонорар, да и сам Тайсон больше хочет поединка против Александра Усика.

Сам же Усик связан контрактными обязательствами на реванш с Энтони Джошуа, но может отказаться от боя за вознаграждение.

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"Я готов драться в эти выходные. Я тренировался три недели. Сколько времени нужно тренироваться мужчине?

Джошуа трус, Усик п**а, а Диллиан Уайт не хочет драться. Если я неправ, давай, б**ь, драться. Вы все трусы, бомжары, тряпки.

Я буду снимать видео, пока один из этих трусов не решит драться. Вы все трусы, придурки. Мне все равно, с кем я буду драться – с Эй Джеем, Усиком, Диллианом Уайтом. Сразитесь со мной.

Я лучший человек, который когда-либо жил, а вы все трусливые бездельники. Я уничтожу вас", – заявил Фьюри.

Следующий бой Усика. Как обстоят дела: