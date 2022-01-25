Я готовий битися цими вихідними: Ф'юрі криє матом Усика

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram
Сам Фьюрі має битися з обов'язковим претендентом Ділліаном Уайтом. Але британець ніяк не погоджується на запропонований гонорар , та й сам Тайсон більше хоче поєдинку проти Олександра Усика.
Сам Усик пов'язаний контрактними зобов'язаннями на реванш з Ентоні Джошуа, але може відмовитися від бою за винагороду .
"Я готовий битися цими вихідними. Я тренувався три тижні. Скільки часу потрібно тренуватися чоловікові?"
Джошуа боягуз, Усік п**а, а Ділліан Уайт не хоче битися. Якщо я неправий, давай, б**ь, битися. Ви всі боягузи, бомжари, ганчірки.
Я зніматиму відео, поки один з цих слабаків не вирішить битися. Ви всі дурні боягузи. Мені однаково, з ким битися – з Ей Джеєм, Усиком, Ділліаном Уайтом. Біться зі мною.
Я найкращий чоловік, який коли-небудь жив, а ви всі боязливі нероби. Я знищу вас", – заявив Фьюрі.
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