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Металлист 1925 --
Динамо --
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Шахтер --
Днепр-1 --
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Рух --
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Выгуливает купальники в деревне. Супруга игрока сборной показала свой отдых

Андрей Трофимов
30 августа, 09:24
Карина Харатин похвасталась своим отдыхом на итальянском побережье, которое включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Карина отдыхает в очень красивом месте

Жена украинского полузащитника Ференцвароша Игоря Харатина поделилась горячими снимками с отдыха в Италии. Карина проводит время на побережье Чинкве-Терре и немного рассказала об этом месте в соцсетях.

"В этой зоне расположены пять небольших деревень – Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Вся эта территория считается национальным парком Италии и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – написала Карина в Instagram.

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Добавим, что экс-игрок Динамо и Зари Игорь Харатин с Кариной официально расписался еще в прошлом году, а весной организовал торжественное мероприятие в Киеве.

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