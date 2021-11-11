Все детство провел в яме. Бущан шокировал своими воспоминаниями

Георгий Бущан детство провел на одесском стадионе "яма" / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 11 ноября, команда Петракова сыграет в Одессе против болгар. Онлайн матча Украина – Болгарии есть на сайте.
Одесса не чужой город для голкипера сборной Украины Георгия Бущана. Именно в Южной Пальмире проходило становление футбольной личности 27-летнего вратаря.
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"Я вырос в Киевском районе, в народе это Таирово. 9 гимназия, все детство прошло у меня там.
И стадион такой, яма, все местные, я думаю, понимают, о чем я говорю. Там играл за команду с тренерами на чемпионат района, и я до 14 лет за них выступал…
Там то ли свалка какая-то была, и хозяин этого поля сделал само поле и сделал трибуны из старых резин", – рассказал Бущан в интервью vZbirna.
Посмотрите как выглядел стадион из детства Бущана.
Отметим, что Георгий Бущан – воспитанник одесского Черноморца, а с 2010 года занимался в системе киевского Динамо.
Бущан был признан лучшим вратарем УПЛ сезона 2020/21, вместе с Анатолием Трубиным.
В сборной Украины одессит сыграл 11 поединков, в которых пропустил 21 мяч.
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