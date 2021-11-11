11 ноября 19:30
Украина --
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12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
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Франция --
Казахстан --
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Динамо --
Бавария --
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Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Лейпциг --
24 ноября 22:00
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ПСЖ --
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Милан --
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Ливерпуль --
Порту --
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Боруссия Д --
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Шериф --
Реал --
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Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
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Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
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Александрия --
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Все детство провел в яме. Бущан шокировал своими воспоминаниями

Сергей Шаховец
11 ноября, 18:59
Накануне товарищеского матча между сборными Украины и Болгарии, вратарь нашей команды Георгий Бущан рассказал о своих первых шагах в футболе

Георгий Бущан детство провел на одесском стадионе "яма" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 11 ноября, команда Петракова сыграет в Одессе против болгар. Онлайн матча Украина – Болгарии есть на сайте.

Одесса не чужой город для голкипера сборной Украины Георгия Бущана. Именно в Южной Пальмире проходило становление футбольной личности 27-летнего вратаря.

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"Я вырос в Киевском районе, в народе это Таирово. 9 гимназия, все детство прошло у меня там.

И стадион такой, яма, все местные, я думаю, понимают, о чем я говорю. Там играл за команду с тренерами на чемпионат района, и я до 14 лет за них выступал…

Там то ли свалка какая-то была, и хозяин этого поля сделал само поле и сделал трибуны из старых резин", – рассказал Бущан в интервью vZbirna.

Посмотрите как выглядел стадион из детства Бущана.

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Отметим, что Георгий Бущан – воспитанник одесского Черноморца, а с 2010 года занимался в системе киевского Динамо.

Бущан был признан лучшим вратарем УПЛ сезона 2020/21, вместе с Анатолием Трубиным.

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Георгий Бущан вызван в сборную Украины / Фото: УАФ

В сборной Украины одессит сыграл 11 поединков, в которых пропустил 21 мяч.

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