11 листопада 46’
Україна 0
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
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Все дитинство провів у ямі. Бущан шокував своїми спогадами

Сергій Шаховець
11 листопада, 18:59
Напередодні товариського матчу між збірними України та Болгарії воротар нашої команди Георгій Бущан розповів про свої перші кроки у футболі

Георгій Бущан дитинство провів на одеському стадіоні "яма" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 11 листопада, команда Петракова зіграє в Одесі проти болгар. Онлайн матчу Україна – Болгарії є на сайті.

Одеса не чуже місто для голкіпера збірної України Георгія Бущана. Саме у Південній Пальмірі проходило становлення футбольної особистості 27-річного воротаря.

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"Я виріс у Київському районі, у народі це Таїрове. 9 гімназія, все дитинство пройшло у мене там.

І стадіон такий, яма, всі місцеві, я думаю, розуміють, про що я говорю. Там грав за команду з тренерами на чемпіонат району, і я до 14 років виступав за них.

Там чи то звалище якесь було, і господар цього поля зробив саме поле та зробив трибуни із старих гум", – розповів Бущан в інтерв'ю vZbirna.

Подивіться, як виглядав стадіон з дитинства Бущана.

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Зазначимо, що Георгій Бущан – вихованець одеського Чорноморця, а з 2010 року займався у системі київського Динамо.

Бущан був визнаний найкращим воротарем УПЛ сезону 2020/21, разом із Анатолієм Трубіним.

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Георгій Бущан викликаний до збірної України / Фото: УАФ

У збірній України одесит зіграв 11 поєдинків, у яких пропустив 21 м'яч.

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