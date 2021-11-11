Все дитинство провів у ямі. Бущан шокував своїми спогадами

Сьогодні, 11 листопада, команда Петракова зіграє в Одесі проти болгар. Онлайн матчу Україна – Болгарії є на сайті.

Одеса не чуже місто для голкіпера збірної України Георгія Бущана. Саме у Південній Пальмірі проходило становлення футбольної особистості 27-річного воротаря.

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"Я виріс у Київському районі, у народі це Таїрове. 9 гімназія, все дитинство пройшло у мене там.

І стадіон такий, яма, всі місцеві, я думаю, розуміють, про що я говорю. Там грав за команду з тренерами на чемпіонат району, і я до 14 років виступав за них.

Там чи то звалище якесь було, і господар цього поля зробив саме поле та зробив трибуни із старих гум", – розповів Бущан в інтерв'ю vZbirna.