Валентина Шевченко забила очередную соперницу. Андраде не выстояла и двух раундов

Чемпионка UFC Валентина Шевченко подтвердила свой статус, победив Джессику Андраде. Бой завершился во втором раунде после мощной серии ударов в исполнении Валентины

/ Фото: Getty Images

Валентина Шевченко легко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. На турнире UFC 261 звезда MMA из Киргизстана во втором раунде одолела Джессику Андраде из Бразилии. Смотреть UFC 261 можно с помощью нашей трансляции.

Читайте также: Жуть дня: боец UFC сломал ногу об соперника

Шевченко доминировала в октагоне с первых минут доя. В первом раунде Валентине немного не хватило, чтобы завершить поединок досрочно, но она сделала это в следующей пятиминутке. Шевченко провела тейкдаун, забралась сверху на соперницу и начала ее бить, пока рефери не остановил избиение.

Шевченко одержала 21-ю победу в MMA при всего трех поражениях. Андраде проиграла девятый бой при 21 победе. После победы Валентина традиционно исполнила лезгинку.

Смотрите другие нокауты: