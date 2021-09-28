28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 76’
Шахтер 0
Интер 0
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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В вип-ложу страшно зайти: интересные гости матча Шахтер – Интер

Александр Трикиша
28 сентября, 21:11
Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и итальянским Интером посетило много знаменитостей

Усик и Беленюк посетили матч Шахтера в Лиге чемпионов

Встреча проходила в Киеве в НСК "Олимпийский". Трансляция матча Шахер – Интер есть на нашем сайте.

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В вип-ложе "Олимпийского" заметили убойный дуэт – олимпийского чемпиона и чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка, а также олимпийского чемпиона и чемпиона мира по боксу в двух весовых категориях Александра Усика.

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Парочка сидела под теплыми пледами и о чем-то разговаривала с серьезными лицами. Возможно, обсуждали ужасную травму форварда Шахтера Лассины Траоре.

Добавим, что недалеко от Усика за матчем наблюдал легенда Шахтера, а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна. Боксер даже перекинулся несколькими фразами с хорватом.

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