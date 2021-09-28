В вип-ложу страшно зайти: интересные гости матча Шахтер – Интер

Усик и Беленюк посетили матч Шахтера в Лиге чемпионов

Встреча проходила в Киеве в НСК "Олимпийский". Трансляция матча Шахер – Интер есть на нашем сайте.

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В вип-ложе "Олимпийского" заметили убойный дуэт – олимпийского чемпиона и чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка, а также олимпийского чемпиона и чемпиона мира по боксу в двух весовых категориях Александра Усика.

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Парочка сидела под теплыми пледами и о чем-то разговаривала с серьезными лицами. Возможно, обсуждали ужасную травму форварда Шахтера Лассины Траоре.

Добавим, что недалеко от Усика за матчем наблюдал легенда Шахтера, а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна. Боксер даже перекинулся несколькими фразами с хорватом.