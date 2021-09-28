28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 76’
Шахтар 0
Інтер 0
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

У віп-ложу страшно зайти: цікаві гості матчу Шахтар – Інтер

Олександр Трикіша
28 вересня, 21:11
Поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем і італійським Інтером відвідало багато знаменитостей

Усик і Беленюк відвідали матч Шахтаря в Лізі чемпіонів

Зустріч проходила в Києві в НСК "Олімпійський". Трансляція матчу Шахтар – Інтер є на нашому сайті.

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У віп-ложі "Олімпійського" помітили забійний дует – олімпійського чемпіона і чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюк, а також олімпійського чемпіона і чемпіона світу з боксу в двох вагових категоріях Олександра Усика.

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Парочка сиділа під теплими пледами та про щось розмовляла з серйозними обличчями. Можливо, обговорювали жахливу травму форварда Шахтаря Лассіни Траоре.

Додамо, що недалеко від Усика за матчем спостерігав легенда Шахтаря, а нині директор клубу з футболу Даріо Срна. Боксер навіть перекинувся кількома фразами з хорватом.

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