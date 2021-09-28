У віп-ложу страшно зайти: цікаві гості матчу Шахтар – Інтер

Усик і Беленюк відвідали матч Шахтаря в Лізі чемпіонів

Зустріч проходила в Києві в НСК "Олімпійський". Трансляція матчу Шахтар – Інтер є на нашому сайті.

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У віп-ложі "Олімпійського" помітили забійний дует – олімпійського чемпіона і чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюк, а також олімпійського чемпіона і чемпіона світу з боксу в двох вагових категоріях Олександра Усика.

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Парочка сиділа під теплими пледами та про щось розмовляла з серйозними обличчями. Можливо, обговорювали жахливу травму форварда Шахтаря Лассіни Траоре.

Додамо, що недалеко від Усика за матчем спостерігав легенда Шахтаря, а нині директор клубу з футболу Даріо Срна. Боксер навіть перекинувся кількома фразами з хорватом.