Уже и костюмчик нашли! Шева на первой тренировке Дженоа (видео)

Андрей Шевченко приступил к работе в Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

Официальный Twitter старейшего клуба Италии опубликовал ролик, в котором Шевченко прибыл на базу для проведения первой тренировки.

Читайте также: "Шевченко в Дженоа – для обналичивания российского капитала": подноготная назначения

Реклама

45-летний украинский специалист в хорошем настроении зашел на тренировочное поле шикарной базы на Вилле Ростан, где его ждали помощники.

Одет Андрей Шевченко в тренировочный костюм своего нового клуба.

"Давайте начнем!", – гласит видео "грифонов".

Реклама

Официальная презентация Шевченко в качестве тренера Дженоа должна состояться завтра, 10 ноября.

Напомним, 7 ноября Дженоа объявил о назначении Шевченко главным тренером. Контракт подписан до лета 2024 года.

А свой первый поединок во главе "грифонов" Шева проведет 21 ноября против команды Жозе Моуринью, своего экс-наставника в Челси.

Реклама

Читайте также: