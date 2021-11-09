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Уже и костюмчик нашли! Шева на первой тренировке Дженоа (видео)

Сергей Шаховец
9 ноября, 17:18
Украинский наставник Дженоа Андрей Шевченко приступил к работе в своем новом клубе

Андрей Шевченко приступил к работе в Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

Официальный Twitter старейшего клуба Италии опубликовал ролик, в котором Шевченко прибыл на базу для проведения первой тренировки.

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45-летний украинский специалист в хорошем настроении зашел на тренировочное поле шикарной базы на Вилле Ростан, где его ждали помощники.

Одет Андрей Шевченко в тренировочный костюм своего нового клуба.

"Давайте начнем!", – гласит видео "грифонов".

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Официальная презентация Шевченко в качестве тренера Дженоа должна состояться завтра, 10 ноября.

Напомним, 7 ноября Дженоа объявил о назначении Шевченко главным тренером. Контракт подписан до лета 2024 года.

А свой первый поединок во главе "грифонов" Шева проведет 21 ноября против команды Жозе Моуринью, своего экс-наставника в Челси.

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