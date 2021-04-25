Усман едва не оторвал голову Масвидалю: брутальный нокаут в главном бою UFC 261

Камару Усман защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав во втором раунде Хорхе Масвидаля. Решающим стал мощнейший удар в челюсть, после которого Хорхе оказался на канвасе

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В главном поединке UFC 261 Камару Усман защищал титул чемпиона организации в полусреднем весе против Хорхе Масвидаля. Мы проводили онлайн UFC 261 с описанием всех главных событий вечера.

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В первом раунде бойцы присматривались друг к другу, а уже в следующей пятиминутке чемпион взялся за дело. Он выждал момент и нанес мощнейший удар в челюсть Масвидалю. Хорхе рухнул на канвас и в догонку получил еще несколько ударов в голову, пока рефери не остановил бой. Фантастика!

Напомним, что в июле 2020 года бойцы встречались на "Бойцовском острове" и тогда Усман одержал победу решением судей. Тогда Масвидаль согласился на бой всего за шесть дней до схватки, заменив заразившегося коронавирусом Гилберта Бернса.

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