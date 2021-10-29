30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усика можно и не ждать! Фьюри посоветовали побыстрее завершить карьеру

Олег Люлька
29 октября, 15:51
Если Цыганский король не поспешит уйти, его пятой точкой будут протирать канвас ринга – так считает друг Тайсона Фьюри Рикки Хаттон

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Британский чемпион мира в полусреднем весе Рикки Хаттон дал дружеский совет 33-летнему Тайсону Фьюри – не откладывать завершение карьеры в долгий ящик.

"Он все всем доказал. У него была трилогия с Деонтеем Уайлдером, он побил Владимира Кличко. Он боролся с депрессией, алкогольной и наркотической зависимостью. Уверен, все что его интересует здесь и сейчас – парочка определяющих поединков и сразу же после этого выйти из игры. Но даже если он решит повесить перчатки на гвоздь сейчас, то почему бы и нет? Ему нечего больше доказывать", – приводит слова Рикки Хаттона Vringe.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

Реклама

"Думаю, Фьюри и Джошуа оба хотят знать, кто же из них лучше. Но повторюсь, у Фьюри нет желания ждать еще два года этого боя. И я уверен, его жена Пэрис тоже не хочет, чтобы Тайсон боксировал до тех пор, пока все подряд не начнут протирать его пятой точкой канвас ринга".

Тайсон и Пэрис – 2006 и 2021 год

"Еще один вариант – встретиться с обладателем остальных поясов Александром Усиком, стать абсолютным чемпионом мира и уйти с высоко поднятой головой".

"Как друг я хочу, чтобы Тайсон не затягивал", – добавил Хаттон.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Ранее мы писали, что следующий бой Цыганского короля промоутеры планируют на март. Соперником Тайсона Фьюри станет Диллиан Уайт или Джо Джойс.

Реклама

Осенью же 2022-го Фьюри может выйти в ринг против победителя реванша Усик – Джошуа.

Читайте также: