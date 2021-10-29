Усика можно и не ждать! Фьюри посоветовали побыстрее завершить карьеру

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Британский чемпион мира в полусреднем весе Рикки Хаттон дал дружеский совет 33-летнему Тайсону Фьюри – не откладывать завершение карьеры в долгий ящик.

"Он все всем доказал. У него была трилогия с Деонтеем Уайлдером, он побил Владимира Кличко. Он боролся с депрессией, алкогольной и наркотической зависимостью. Уверен, все что его интересует здесь и сейчас – парочка определяющих поединков и сразу же после этого выйти из игры. Но даже если он решит повесить перчатки на гвоздь сейчас, то почему бы и нет? Ему нечего больше доказывать", – приводит слова Рикки Хаттона Vringe.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

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"Думаю, Фьюри и Джошуа оба хотят знать, кто же из них лучше. Но повторюсь, у Фьюри нет желания ждать еще два года этого боя. И я уверен, его жена Пэрис тоже не хочет, чтобы Тайсон боксировал до тех пор, пока все подряд не начнут протирать его пятой точкой канвас ринга".

Тайсон и Пэрис – 2006 и 2021 год

"Еще один вариант – встретиться с обладателем остальных поясов Александром Усиком, стать абсолютным чемпионом мира и уйти с высоко поднятой головой".

"Как друг я хочу, чтобы Тайсон не затягивал", – добавил Хаттон.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Ранее мы писали, что следующий бой Цыганского короля промоутеры планируют на март. Соперником Тайсона Фьюри станет Диллиан Уайт или Джо Джойс.

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Осенью же 2022-го Фьюри может выйти в ринг против победителя реванша Усик – Джошуа.