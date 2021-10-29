Усика можна і не чекати! Ф'юрі порадили якнайшвидше завершити кар'єру

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram
Британський чемпіон світу у напівсередній вазі Ріккі Гаттон дав дружню пораду 33-річному Тайсону Ф'юрі – не відкладати завершення кар'єри у довгий ящик.
"Він усе всім довів. Він мав трилогію з Деонтеєм Вайлдером, він побив Володимира Кличка. Він боровся з депресією, алкогольною та наркотичною залежністю. Впевнений, все, що його цікавить тут і зараз – калька визначальних поєдинків і відразу ж після цього вийти з гри. Але навіть якщо він вирішить повісити рукавички на цвях зараз, то чому б і ні? Йому нічого більше доводити", – наводить слова Ріккі Гаттона Vringe.
"Гадаю, Ф'юрі та Джошуа обоє хочуть знати, хто ж із них кращий. Але повторюся, у Фюрі немає бажання чекати ще два роки цього бою. І я переконаний, його дружина Періс теж не хоче, щоб Тайсон боксував доти, доки всі бажаючі не почнуть протирати його п'ятою точкою канвас рингу".
"Ще один варіант – зустрітися з володарем інших поясів Олександром Усиком, стати абсолютним чемпіоном світу та піти з високо піднятою головою".
"Як друг я хочу, щоб Тайсон не затягував", – додав Гаттон.
Раніше ми писали, що наступний бій короля Циганського промоутери планують на березень. Суперником Тайсона Ф'юрі стане Ділліан Вайт або Джо Джойс.
Восени ж 2022-го Ф'юрі може вийти в ринг проти переможця реваншу Усик – Джошуа.
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