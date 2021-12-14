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Усик оторвался в Дубае и молча укорил Ломаченко

Андрей Трофимов
14 декабря, 08:20
Александр Усик сфотографировался в Эмиратах с одним из государственных символов Украины, в игнорировании которых обвиняют Василия Ломаченко

Усик с государственным символом, Ломаченко - без / Фото: Коллаж: Сегодня

После поддержки Василия Ломаченко в Нью-Йорке на победном бое с Ричардом Комми, Александр Усик прилетел в ОАЭ, откуда, вольно или невольно, молча укорил своего кума.

Посетив украинский павильон на выставке Dubai Expo, Усик сделал фото на фоне огромнейшего, высотой с двухэтажный дом, тризуба – государственного символа Украины. И опубликовал этот снимок у себя в Instagram.

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Это можно расценивать как своеобразное порицание Василия Ломаченко, который накануне проигнорировал национальный символ – флаг Украины, укутавшись после победы над Ричардом Комми в стяг своего родного города Аккермана (Белгород-Днестровского).

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Напомним, за это Ломаченко досталось немало критики в соцсетях, в частности, от Владимира Кличко, возмутившегося: "Что за черт?"

Кличко в шоке от поступка Ломаченко

Добавим, что в Дубае Усик уже гулял не в хатале, как в Нью-Йорке, а в футболке и шортах. При этом вечером Александр оторвался с ударами – только не боксерскими, а барабанными.

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Как мы писали, по соседству с ОАЭ, в Саудовской Аравии, может состояться бой Усика и Фьюри, ранее повстречавшихся в США.