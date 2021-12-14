Усик відірвався в Дубаї і мовчки докорив Ломаченку

Усик із державним символом, Ломаченко - без / Фото: Колаж: Сьогодні

Після підтримки Василя Ломаченка у Нью-Йорку на переможному бою з Річардом Коммі, Олександр Усик прилетів до ОАЕ, звідки, свідомо чи ні, мовчки докорив своєму куму.

Завітавши до українського павільйону на виставці Dubai Expo, Усик зробив фото на фоні величезного, висотою з двоповерховий будинок, тризуба – державного символу України. І опублікував цей знімок у себе в Instagram.

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Це можна розцінювати як певний осуд Василя Ломаченка, який напередодні проігнорував національний символ – прапор України, укутавшись після перемоги над Річардом Коммі прапором свого рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського).

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Нагадаємо, за це Ломаченко дісталося чимало критики у соцмережах, зокрема, від Володимира Кличка, котрий обурився: "Що за чортівня?"

Кличко в шоці від вчинку Ломаченка

Додамо, що в Дубаї Усик уже гуляв не в хаталі, як у Нью-Йорку, а у футболці та шортах. При цьому ввечері Олександр відірвався з ударами – лише не боксерськими, а барабанними.

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Як ми писали, поруч із ОАЕ, у Саудівській Аравії, може відбутися бій Усика і Ф'юрі, які на вікенді вже зустрілися у США.