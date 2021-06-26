Усик и Кличко во фраках и в компании князя Монако на Лазурном берегу

Бывший чемпион мира Владимир Кличко и украинский супертяж Александр Усик в вечерних нарядах посетили прием князя Монако Альбера ІІ в Монте-Карло

Александр Усик и Владимир Кличко в компании князя Монако Альбера / Фото: Instagram

Легенда супертяжелого веса Владимир Кличко и бывший абсолютный чемпион крузервайте Александр Усик, который сейчас штурмует Королевский дивизион, посетили прием князя Монако Альбера ІІ. Ранее Кличко и Усик встретились на пирсе и разница в габаритах все еще серьезная.

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Встреча титулованных боксеров с князем состоялась в Монте-Карло. А затем спортсмены посетили прием монаршей особы. Практически все были в смокингах и бабочках, а девушки – в вечерних платьях. Усик был на приеме был в компании своей жены Екатерине. Фото появилось в общем Instagram-аккаунте Василия Ломаченко и Александра Усика LOMUS.

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Ранее инсайдеры сообщали, что бой Джошуа — Усик состоится в Великобритании 25 сентября.

Сегодня Усик нарисовал Ломаченко в матрице и узнал дату боя с Джошуа.

В свою очередь Кличко тренируется так, будто нет завтра. В апреле 2017 года Владимир проиграл Джошуа нокаутом в 11 раунде, хоть в 6-м отправил англичанина в нокдаун. И после этого украинец принял решение о завершении карьеры. Но постоянно ходят слухи о его возвращении.