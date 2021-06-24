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Кличко и Усик встретились на пирсе: Разница в габаритах все еще серьезная

Елена Павлова Елена Павлова
24 июня, 16:19
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Бывший чемпион мира Владимир Кличко встретился с украинским супертяжем Александром Усиком. Любители бокса рассчитывают, что Кличко поможет Усику в подготовке к Джошуа
Встреча Владимира и Кличко и Александра Усика
Встреча Владимира и Кличко и Александра Усика / Фото: Instagram

Легенда супертяжелого веса Владимир Кличко встретился с бывшим абсолютным чемпионом крузервайта Александром Усиком, который сейчас штурмует Королевский дивизион и должен провести бой за несколько поясом с британцем Энтони Джошуа. Ранее Усик надел футболку Динамо и стал в ворота.

Совместное фото с пирса, где компанию Усику составила его жена Екатерина, появилось в общем Instagram Василия Ломаченко и Александра Усика LOMUS.

Любители бокса тут же начали сравнивать антропометрические данные боксеров:

  • "Разница в габаритах, конечно, все еще серьезная. Тяжеловато будет с Джошуа"
  • "На фоне Кличко Усик намного меньше. Тяжело будет Усику в бою с Джошуа"
  • "Очень видна разница в габаритах Саши и Володи. И если Саша начнет рвать хевивейт, то это будет позор нынешним чемпионам"

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"Надеюсь, Владимир поможет Саше в подготовке к бою с Джошуа, это идеальный по габаритам спарринг-партнер. Кличко знает, как работать против Джошуа, плюс Анатолий Николаевич поможет. В общем, Саня не останется без помощи", – считает другой подписчик страницы

Напомним, что в апреле 2017 года Кличко-младший проиграл Джошуа нокаутом в 11 раунде, хоть в 6-м отправил англичанина в нокдаун. И после этого Владимир принял решение о завершении карьеры.

Ранее инсайдеры сообщали, что бой Джошуа — Усик состоится в Великобритании 25 сентября.

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