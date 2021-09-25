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Усик без удара? Как украинец завалил Беллью (видео)

Андрей Трофимов
25 сентября, 18:46
Перед поединком Александра Усика против Энтони Джошуа только и разговоров о том, что в арсенале украинца нет нокаутирующей пушки. Но это неправда

Усик vs Беллью / Фото: Getty Images

Около полуночи с субботы, 25 сентября, на воскресенье, 26-е, Александр Усик в Лондоне проведет главный бой своей жизни против чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция Усик – Джошуа доступна на нашем сайте.

Усик – Джошуа: где и во сколько смотреть бой

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Джошуа – фаворит предстоящего поединка в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.575, на победу Усика – 3.012. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 20.0.

Главным козырем Джошуа называют его удар.

"У Энтони Джошуа есть то, чего нет у Усика. Это нокаутирующий удар. Бой может продлиться шесть-семь раундов, но я могу гарантировать вам, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него", – уверен Дерек Чисор, проигравший Усику единогласным решением судей прошлой осенью.

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Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне / Фото: Reuters

Однако достаточно вспомнить бой Усика против другого британца – Тони Беллью, чтобы заявить: утверждения о том, что у украинца нет удара – неправда. Посмотрите только, как в 2018-м, опять же на британской территории, в Манчестере, Усик левой нокаутировал Беллью, защитив титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Вот так Усик нокаутировал Беллью / Фото: Getty Images

Вот и промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик на 1000 процентов уверен в победе над Джошуа:"Один удар в подбородок – и Энтони упадет".

Чисора, Джошуа и Беллью: двоих из них Усик уже победил

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