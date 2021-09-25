25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 15’
Рух
Динамо
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
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Десна --
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Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
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Бешикташ --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Динамо --
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Зальцбург --
Лілль --
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Усик без удару? Як українець завалив Белью (відео)

Андрій Трофімов
25 вересня, 18:46
Перед поєдинком Олександра Усика проти Ентоні Джошуа тільки і розмов про те, що в арсеналі українця немає нокаутуючої гармати. Але це не правда

Усик vs Белью / Фото: Getty Images

Близько опівночі з суботи, 25 вересня, на неділю, 26-е, Олександр Усик в Лондоні проведе головний бій свого життя проти чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Онлайн-трансляція Усик – Джошуа доступна на нашому сайті.

Усик – Джошуа: де і о котрій дивитися бій

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Джошуа – фаворит майбутнього поєдинку в букмекерській конторі 1xbet. На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.575, на перемогу Усика – 3.012. На нічию (тоді титули залишаться у чемпіона Джошуа) – 20.0.

Головним козирем Джошуа називають його удар.

"У Ентоні Джошуа є те, чого немає у Усика. Це нокаутуючий удар. Бій може тривати шість-сім раундів, але я можу гарантувати вам, що Усик ляже. Джошуа дістанеться до нього", – упевнений Дерек Чісора, який програв Усику одноголосним рішенням суддів минулої осені.

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Ентоні Джошуа і Олександр Усик перед боєм 25 вересня в Лондоні / Фото: Reuters

Однак досить згадати бій Усика проти іншого британця – Тоні Белью, щоб заявити: твердження про те, що в українця немає удару – неправда. Подивіться тільки, як в 2018-му, знову ж таки на британській території, в Манчестері, Усик лівою нокаутував Белью, захистивши титул абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Ось так Усик нокаутував Белью / Фото: Getty Images

Ось і промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Усик на 1000 відсотків упевнений у перемозі над Джошуа: "Один удар в підборіддя – і Ентоні впаде".

Чісора, Джошуа і Белью: двох із них Усик уже переміг

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