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Ливерпуль --
Интер --
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Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Минай --
Заря --
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Колос --
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Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Украинский футболист отказался играть под руководством российского тренера

Любомир Луканюк
26 февраля, 22:07
Александр Зубков решил пропустить матч чемпионата Венгрии, его клуб тренирует Станислав Черчесов

Александр Зубков забил гол в ворота Селтика / Фото: ФК "Ференцварош"

Полузащитник венгерского Ференцвароша Александр Зубков пропустит матч 22-го тура национального чемпионата против Дьирмота.

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Футболист заявил руководству клуба, что из-за войны в Украине он чувствует, что не может помочь команде, так как беспокоится о своей семье и друзьях, проживающих в Украине.

Кроме того, Ференцварош возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. Что явно не добавляет позитива Зубкову.

Зубков Шеве – не помощник

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