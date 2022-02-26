Украинский футболист отказался играть под руководством российского тренера

Александр Зубков забил гол в ворота Селтика / Фото: ФК "Ференцварош"
Полузащитник венгерского Ференцвароша Александр Зубков пропустит матч 22-го тура национального чемпионата против Дьирмота.
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Футболист заявил руководству клуба, что из-за войны в Украине он чувствует, что не может помочь команде, так как беспокоится о своей семье и друзьях, проживающих в Украине.
Кроме того, Ференцварош возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. Что явно не добавляет позитива Зубкову.
Зубков Шеве – не помощник
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