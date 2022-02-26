Український футболіст відмовився грати під керівництвом російського тренера

Олександр Зубков забив гол у ворота Селтіка / Фото: ФК "Ференцварош"
Півзахисник угорського Ференцвароша Олександр Зубков пропустить матч 22 туру національного чемпіонату проти Дьірмота.
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Футболіст заявив керівництву клубу, що через війну в Україні він відчуває, що не може допомогти команді, тому що турбується про свою сім'ю та друзів, які проживають в Україні.
Окрім того, Ференцварош очолює російський тренер Станіслав Черчесов. Що вочевидь не додає позитиву Зубкову.
Зубков Шеві – не помічник
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