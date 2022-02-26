8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Український футболіст відмовився грати під керівництвом російського тренера

Любомир Луканюк
26 лютого, 22:07
Олександр Зубков вирішив пропустити матч чемпіонату Угорщини, його клуб тренує Станіслав Черчесов

Олександр Зубков забив гол у ворота Селтіка / Фото: ФК "Ференцварош"

Півзахисник угорського Ференцвароша Олександр Зубков пропустить матч 22 туру національного чемпіонату проти Дьірмота.

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Футболіст заявив керівництву клубу, що через війну в Україні він відчуває, що не може допомогти команді, тому що турбується про свою сім'ю та друзів, які проживають в Україні.

Окрім того, Ференцварош очолює російський тренер Станіслав Черчесов. Що вочевидь не додає позитиву Зубкову.

Зубков Шеві – не помічник

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