Украинские биатлонистки срочно покинули зарубежный сбор: известна причина

Женская сборная Украины по биатлону / Фото: IBU

Изначально планировалось, что украинские биатлонистки под руководством Уроша Велепца пробудут в норвежском Бейстостолене до 11 ноября, а затем отправятся в Шушен. Причина раннего отъезда – случай заражения коронавирусом в мужской команде, которая ранее отправилась на самоизоляцию, сообщает сообщает Xsport.ua.

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Чтобы исключить риски заражения, было решено переехать в Шушен на три дня раньше. В этом норвежском горнолыжном центре украинские биатлонистки примут участие в традиционных предсезонных стартах Sesongstart Skiskyting.

Сейчас в Шушене находятся девять спортсменок: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Ирина Петренко (Варвинец), Анастасия Меркушина, Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Надежда Белкина, а также Вита и Валя Семеренко, которые готовятся под руководством Григория Шамрая.

Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

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В Бейстостолене осталась Дарья Блашко, которая проводит подготовку с личным тренером Владимиром Махлаевым. Там же находится и Анна Кривонос, которая упала на предыдущем сборе в Ливиньо.

В Шушене команда пробудет до 22 ноября, после чего отправится на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Мужская сборная Украины продолжает подготовку в Бейстостолене в карантинном режиме.

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Ранее мы сообщали, что Федерация биатлона Украины представила форму нашей сборной на сезон 2021-2022. Болельщикам обновка украинской сборной от шведской компании спортивной одежды пришлась по душе.

Украинские биатлонистки – в новой форме / Фото: Федерация биатлона Украины

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