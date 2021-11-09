Українські біатлоністки терміново залишили закордонний збір: відома причина

Жіноча збірна України з біатлону / Фото: IBU

Спочатку планувалося, що українські біатлоністки під керівництвом Уроша Велепца пробудуть у норвезькому Бейстостолені до 11 листопада, а потім вирушать до Шушену. Причина раннього від'їзду – випадок зараження коронавірусом у чоловічій команді, яка раніше вирушила на самоізоляцію, повідомляє Xsport.ua.

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Щоб унеможливити ризик зараження, було вирішено переїхати до Шушен на три дні раніше. У цьому норвезькому гірськолижному центрі українські біатлоністки візьмуть участь у традиційних передсезонних стартах Sesongstart Skiskyting.

Зараз у Шушені перебувають дев'ять спортсменок: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Ірина Петренко (Варвинець), Анастасія Меркушина, Катерина Бех, Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, а також Віта та Валя Семеренко, які готуються під керівництвом Григорія Шамрая.

Юлія Джима / Фото: biathlon.com.ua

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У Бейстостолені залишилася Дар'я Блашко, яка проводить підготовку із особистим тренером Володимиром Махлаєвим. Там же знаходиться й Ганна Кривоніс, яка впала на попередньому зборі у Лівіньо.

У Шушені команда пробуде до 22 листопада, після чого вирушить на етапи Кубка світу та Кубка IBU.

Чоловіча збірна України продовжує підготовку у Бейстостолені у карантинному режимі.

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Раніше ми повідомляли, що Федерація біатлону України представила форму нашої збірної на сезон 2021-2022. Вболівальникам обновка української збірної від шведської компанії спортивного одягу припала до душі.

Українські біатлоністки – в новій формі / Фото: Федерація біатлону України

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