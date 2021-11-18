Украинская победа в Кубке Европы: киевские "пчелы" покусали болгарских "лыжников"

Киев-Баскет пробился в ТОП-16 Кубка Европы ФИБА / Фото: FIBA Europe

Столичная команда Киев-Баскет с первого места пробилась в следующий круг соревнований. Соперником "пчел" в матче последнего тура первого группового этапа был болгарский Рилски, по прозвищу "лыжники".

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Обе команды перед началом поединка сохраняли шансы на выход в следующий раунд, но для этого необходимо было одержать победу над соперником.

Впрочем интрига о победителе в этом поединке продержалась совсем недолго. Украинский клуб с первых минут повел в счете и постоянно наращивал свое преимущество.

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Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Киев-Баскета со счетом 84:62.

Кубок Европи ФИБА. Группа В. 6 тур

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Киев-Баскет (Украина) – Рилски Спортист (Болгария) – 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

Киев-Баскет: Вудсон (набрал 5 очков), Кэффи (9), Вашингтон (8), Войналович (11), Скапинцев (7) – стартовая пятерка. На замену выходили Томпсон (28), Гаррет (7), В.Иванов (0), Сидорук (3), Аникиенко (0), Тиртишник (6).

Рилски Спортист: Симеонов (19), Браун (8), Портер (9), З.Георгиев (4), П.Иванов (3) – стартовая пятерка. На замену выходили Н.Георгиев (2), Васов (9), Гесс (6), Карамфилов (0), Педжет (2).

Таким образом киевская команда одержала 4 победы в шести сыгранных матчах и заняла первое место в группе В. Киев-Баскет продолжит борьбу за Кубок Европы ФИБА нынешнего сезона.

Соперниками "пчел" во втором раунде станут: Крайльсхайм Мерлинс (Германия), Реджана (Италия) и Антверп Джайентс (Бельгия). В 1/4 финала из каждой группы выйдут по 2 команды.

В первом туре второго раунда 8 декабря Киев-Баскет сыграет дома против бельгийского Антверпа.

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