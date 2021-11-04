Кто круче Роналду и Месси? Рейтинг самых богатых спортсменов в истории

Издание Sportrico на основе собственных исследований составило рейтинг высокооплачиваемых спортсменов в истории.
Заработок каждого атлета включает зарплату, призовые, рекламные контракты, роялти, лицензионные отчисления и так далее.
В топ-25 вошли представители восьми видов спорта. Гольфист Арнольд Палмер и баскетболист Коби Брайант – два спортсмена, заработок которых рассчитан на момент смерти.
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Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:
- Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд;
- Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд;
- Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд;
- Джек Никлаус (гольф) – $1,38 млрд;
- Криштиану Роналду (футбол) – $1,24 млрд;
- Флойд Мейвезер-младший (бокс) – $1,2 млрд;
- Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд;
- Лионель Месси (футбол) – $1,14 млрд;
- Михаэль Шумахер (автоспорт) – $1,13 млрд;
- Роджер Федерер (теннис) – $1,12 млрд;
- Фил Микельсон (гольф) – $1,08 млрд;
- Дэвид Бекхэм (футбол) – $1,05 млрд;
- Коби Брайант (баскетбол) – $930 млн;
- Шакил О′Нил (баскетбол) – $870 млн;
- Грег Норман (гольф) – $815 млн;
- Майк Тайсон (бокс) – $775 млн;
- Алекс Родригес (бейсбол) – $650 млн;
- Мэнни Пакьяо (бокс) – $630 млн;
- Кевин Дюрант (баскетбол) – $625 млн;
- Льюис Хэмилтон (автоспорт) – $620 млн;
- Неймар (футбол) – $615 млн;
- Джефф Гордон (автоспорт) – $595 млн;
- Оскар де ла Хойя (бокс) – $580 млн;
- Пейтон Мэннинг (американский футбол) – $570 млн;
- Дерек Джитер (бейсбол) – $555 млн.
Ранее мы писали, что Даллас Ковбойс из американского футбола возглавляет рейтинг самых дорогих клубов мира. Среди футбольных команд самой дорогой является Барселона.