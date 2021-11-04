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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости баскетбола

Кто круче Роналду и Месси? Рейтинг самых богатых спортсменов в истории

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
4 ноября, 23:14
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12 атлетов за свою жизнь заработали больше миллиарда долларов. В ТОП-25 попали представители восьми видов спорта
Самые богатые спортсмены мира
Самые богатые спортсмены мира

Издание Sportrico на основе собственных исследований составило рейтинг высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Заработок каждого атлета включает зарплату, призовые, рекламные контракты, роялти, лицензионные отчисления и так далее.

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В топ-25 вошли представители восьми видов спорта. Гольфист Арнольд Палмер и баскетболист Коби Брайант – два спортсмена, заработок которых рассчитан на момент смерти.

Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:

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  1. Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд;
  2. Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд;
  3. Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд;
  4. Джек Никлаус (гольф) – $1,38 млрд;
  5. Криштиану Роналду (футбол) – $1,24 млрд;
  6. Флойд Мейвезер-младший (бокс) – $1,2 млрд;
  7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд;
  8. Лионель Месси (футбол) – $1,14 млрд;
  9. Михаэль Шумахер (автоспорт) – $1,13 млрд;
  10. Роджер Федерер (теннис) – $1,12 млрд;
  11. Фил Микельсон (гольф) – $1,08 млрд;
  12. Дэвид Бекхэм (футбол) – $1,05 млрд;
  13. Коби Брайант (баскетбол) – $930 млн;
  14. Шакил О′Нил (баскетбол) – $870 млн;
  15. Грег Норман (гольф) – $815 млн;
  16. Майк Тайсон (бокс) – $775 млн;
  17. Алекс Родригес (бейсбол) – $650 млн;
  18. Мэнни Пакьяо (бокс) – $630 млн;
  19. Кевин Дюрант (баскетбол) – $625 млн;
  20. Льюис Хэмилтон (автоспорт) – $620 млн;
  21. Неймар (футбол) – $615 млн;
  22. Джефф Гордон (автоспорт) – $595 млн;
  23. Оскар де ла Хойя (бокс) – $580 млн;
  24. Пейтон Мэннинг (американский футбол) – $570 млн;
  25. Дерек Джитер (бейсбол) – $555 млн.

Ранее мы писали, что Даллас Ковбойс из американского футбола возглавляет рейтинг самых дорогих клубов мира. Среди футбольных команд самой дорогой является Барселона.

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И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
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13
12:26
8
16
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