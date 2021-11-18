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Минай --
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27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Українська перемога в Кубку Європи: київські "бджоли" покусали болгарських "лижників"

Сергій Шаховець
18 листопада, 08:44
Київ-Баскет без особливих проблем обіграв болгарський Рілскі і вийшов у наступний раунд Кубку Європи ФІБА

Київ-Баскет пробився до ТОП-16 Кубка Європи ФІБА / Фото: FIBA Europe

Столична команда Київ-Баскет із першого місця пробилася до наступного кола змагань. Суперником "бджіл" у матчі останнього туру першого групового етапу був болгарський Рілскі, на прізвисько "лижники".

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Обидві команди перед початком поєдинку зберігали шанси на вихід у наступний раунд, але для цього необхідно було перемогти суперника.

Втім, інтрига про переможця в цьому поєдинку протрималася зовсім недовго. Український клуб з перших хвилин повів у рахунку та постійно нарощував свою перевагу.

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Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу Київ-Баскета з рахунком 84:62.

Кубок Європи ФІБА. Група В. 6 тур

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Київ-Баскет (Україна) – Рілскі Спортист (Болгарія) – 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

Київ-Баскет: Вудсон (набрав 5 очок), Кефі (9), Вашингтон (8), Войналович (11), Скапінцев (7) – стартова п'ятірка. На заміну виходили Томпсон (28), Гаррет (7), Іванов (0), Сидорук (3), Анікієнко (0), Тиртишник (6).

Рілскі Спортист: Симеонов (19), Браун (8), Портер (9), З.Георгієв (4), П.Іванов (3) – стартова п'ятірка. На заміну виходили Н.Георгієв (2), Васов (9), Гесс (6), Карамфілов (0), Педжет (2).

Таким чином київська команда здобула 4 перемоги у шести зіграних матчах та посіла перше місце у групі В. Київ-Баскет продовжить боротьбу за Кубок Європи ФІБА цього сезону.

Суперниками бджіл у другому раунді стануть: Крайльсхайм Мерлінс (Німеччина), Реджана (Італія) та Антверп Джайентс (Бельгія). До 1/4 фіналу з кожної групи вийдуть по 2 команди.

У першому турі другого раунду 8 грудня Київ-Баскет зіграє вдома проти бельгійського Антверпу.

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