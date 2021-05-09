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Украинская баскетболиста разгуливает с битой по району

9 мая, 09:42

Андрей Трофимов

Игрок сборной Украины по баскетболу Таисия Удоденко показала, как она гуляет с баскетбольной битой по Харькову

Знаменитая украинская баскетболистка Таисия Удоденко запостила забавную фотографию в соцсетях. На ней девушка прогуливается с бейсбольной битой. Тегом отмечен Харьков.

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На бите написано: "Тая всегда права".

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Напомним, что игрок сборной Украины Таисия Удоденко сейчас выступает в чемпионате Турции за клуб Чанкая.

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