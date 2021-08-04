Украина взлетела в медальном зачете Олимпиады после четырех медалей подряд

Украина в среду, 4 августа, завоевала четыре медали! Это самый урожайный день для нашей страны на Олимпийских играх в Токио!

Жан Беленюк принес Украине первое золото Токио / Фото: Reuters

Борец Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль Олимпиады-2020.

Его коллега Парвиз Насибов пополнил копилку Украины серебром.

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые награды.

А еще одну бронзовую награду Украине принесла Ирина Коляденко, выступающая в вольной борьбе.

После этого успеха Украина поднялась на 37-е место! Еще утром наша команда плелась в седьмом десятке!

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Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

На Олимпиаде-2020 разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта, четыре из них – карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг – впервые представлены на Олимпиаде.