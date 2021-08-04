Україна злетіла у медальному заліку Олімпіади після чотирьох медалей поспіль

Жан Беленюк приніс Україні перше золото Токіо / Фото: Reuters
Борець Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль Олімпіади-2020.
Його колега Парвіз Насібов поповнив скарбничку України сріблом.
Синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали бронзові нагороди.
А ще одну бронзову нагороду Україні принесла Ірина Коляденко, яка виступає у вільній боротьбі.
Після цього успіху Україна піднялася на 37-ме місце! Ще вранці наша команда паслась у сьомому десятку!
Медальний залік Олімпіади-2020
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.
На Олімпіаді-2020 розіграють 339 комплектів медалей в 33 видах спорту, чотири з них – карате, скелелазання, серфінг, скейтбординг – вперше представлені на Олімпіаді.
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