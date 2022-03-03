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Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
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Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
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Украина просит перенести стыковой матч ЧМ-2022

Любомир Луканюк
3 марта, 20:34
Украинцы должны были сыграть против Шотландии 24 марта, однако из-за войны поединок плей-офф ЧМ-2022 под угрозой

Сборная Украины не может сыграть в плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Украинская ассоциация футбола сделала запрос о переносе стыкового матча ЧМ-2022 с Шотландией.

Об этом в своем Twitter написал корреспондент Reuters Саймон Эванс.

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Напомним, что поединок Шотландия – Украина должен был состояться 24 марта в Глазго. Однако после нападения российской армии на Украину, нам уже не до футбола.

Украина в двух шагах от мундиаля / Фото: Коллаж: Сегодня

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