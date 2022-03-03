Україна просить перенести стиковий матч ЧС-2022

Збірна України не може зіграти в плей-офф відбору на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Українська асоціація футболу зробила запит щодо перенесення стикового матчу ЧС-2022 із Шотландією.

Про це у своєму Twitter написав кореспондент Reuters Саймон Еванс.

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Нагадаємо, що поєдинок Шотландія – Україна мав відбутися 24 березня у Глазго. Проте після нападу російської армії на Україну нам уже не до футболу.

Україна в двох кроках від мундіалю / Фото: Колаж: Сьогодні

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