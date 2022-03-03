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Ліверпуль --
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Манчестер Сіті --
Спортинг --
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Бенфіка --
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Манчестер Юнайтед --
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Челсі --
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Ювентус --
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Україна просить перенести стиковий матч ЧС-2022

Любомир Луканюк
3 березня, 20:34
Українці мали зіграти проти Шотландії 24 березня, проте через війну поєдинок плей-офф ЧС-2022 під загрозою

Збірна України не може зіграти в плей-офф відбору на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Українська асоціація футболу зробила запит щодо перенесення стикового матчу ЧС-2022 із Шотландією.

Про це у своєму Twitter написав кореспондент Reuters Саймон Еванс.

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Нагадаємо, що поєдинок Шотландія – Україна мав відбутися 24 березня у Глазго. Проте після нападу російської армії на Україну нам уже не до футболу.

Україна в двох кроках від мундіалю / Фото: Колаж: Сьогодні

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