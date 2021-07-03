Украина налетала 9 000 км на Евро-2020, у Англии только первый выезд за турнир

Среди участников четвертьфиналов Евро-2020 больше команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы преодолела только сборная Швейцарии

Украина налетала на Евро в 6 раз больше Англии / Фото: Reuters

Сегодня в Вечном городе, Риме, состоится судьбоносный для сборной Украины матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Начало – в 22:00. Украина – Англия онлайн доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями. Но интересно, что это только первый выезд для британцев, хотя чемпионат проходит в 11 городах и 11 странах.

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До этого три поединка на групповом этапе и один в 1/8 финала сборная Англии провела на "Уэмбли" в Лондоне при своих болельщиках. Поэтому к началу матча с Украиной километраж "Трех львов" на этом Евро составит 1430 км – расстояние от Лондона до Рима. Примерно 2 часа 20 минут на самолете – сообщает tribuna.com.

Сборная Украины прилетела в Рим / Фото: Reuters

В свою очередь Украина – одна из главных скитальцев в четвертьфинале Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже преодолела 9 000 километров и провела в воздухе почти 13 часов. То есть, в 6 раз больше Англии. Больше наших футболистов налетали только игроки сборной Швейцарии (17 069 км), которые вчера проиграли Испании по пенальти.

Ранее мы писали, что шанс Украины – в неуклюжести обороны Англии.

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Сборная Германии против Англии / Фото: Reuters

А Бущан сделал громкое заявление перед матчем с британцами. Украина на этом чемпионате еще не наигралась.

Виталий Кличко поддержал Шевченко и отметил ключевые моменты победы над Англией.

Также мы рассказывали, что Украина уже побеждала Англию в финале Евро.

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