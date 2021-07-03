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Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
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Италия --
Испания --
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Динамо --
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Евро-2020

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Украина уже побеждала Англию в финале Евро! Что нам тот четвертьфинал

Александр Трикиша Александр Трикиша
3 июля, 17:06
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12 лет назад сборная Украины уже встречалась с Англией в главном матче своей жизни. Тогда это был финал юношеского Евро. Сегодня украинцам нужно повторить тот подвиг
Кривцов обыгрывал Англию в финале юношеского Евро-2009
Кривцов обыгрывал Англию в финале юношеского Евро-2009 / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет важнейший матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Такие поединки зачастую сравнивают с финалом, а ведь украинцы знают, как обыгрывать англичан в финале! Украина – Англия онлайн есть на нашем сайте.

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

В 2009 году Украина одолела Англию в финале чемпионате Европы U-19. Турнир проходил в Украине, а матчи принимали Мариуполь и Донецк.

Сначала команды пересеклись в группе и разошлись ничьей 2:2, вторая встреча состоялась уже в главном поединке Евро. Наша команда под руководством Юрия Калитвинцева обыграла сверстников из Англии со счетом 2:0. Голами отличились Денис Гармаш и Дмитрий Коркишко.

Англия – Украина – 0:2
Голы: Гармаш (5), Коркишко (50)

Англия: Стил, Триппьер, Мэтток, Гослинг, Уокер, Уэлбек (Рейнджер, 63), Дринкуотер (Татт, 55), Делфаунсо, Лэнсбери, Беннетт, Бриггс (Хойт, 56)

Украина: Левченко, Кушниров, Парцвания, Кривцов, Коркишко, Петров (Еременко, 90+6), Гармаш, Шахов, Рыбалка, Каверин (Шевчук, 80), Чайковский

Предупреждения: Мэтток (45), Дринкуотер (53) – Петров (62), Гармаш (67)

Из того состава на Евро-2020 от Украины поехал только Сергей Кривцов. Денис Гармаш, Евгений Шахов и Сергей Рыбалка давно не вызывались в национальную команду, не говоря уже о других футболистах.

У Англии из того состава на Евро-2020 играют только двое – это защитники Киран Триппьер и Кайл Уокер.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
19:00
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Вторник, 6 июля
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